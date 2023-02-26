Иран и Саудовская Аравия готовы к новым переговорам

Иран готов к переговорам с Саудовской Аравией в рамках нормализации отношений между странами, заявил глава МИД ИРИ.
Как сообщает Mehr, Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул: Тегеран приветствует совместную работу с королевством.
По словам главы МИД Ирана, сторонам удалось достичь прогресса по итогам предыдущих пяти эпизодов переговоров. В данный момент, указал он, Исламская Республика готовится к новому раунду.
Абдоллахиян обратил внимание на то, что нормализация иранско-саудовских отношений принесет пользу не только двум этим странам, но и всему региону.
Разрыв отношений Ирана и Саудовской Аравии
Отношения между странами были разорваны после нападений на диппредставительства королевства в Исламской Республике в январе 2016 года. Тогда широкий резонанс в Иране вызвала казнь в Саудовской Аравии шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.
Потепление
Весной 2021 года с мирной инициативой выступил тогдашний иракский премьер Мустафа аль-Казыми. Результатом стали пять встреч, которые прошли при посредничестве Багдада.
Как сообщал "Вестник Кавказа", в начале года вице-президент Ирана и глава МИД Саудовской Аравии на встрече в Бразилии заявили о готовности к продолжению переговоров.
В начале февраля нынешний глава правительства Ирака анонсировал очередную встречу сторон. По словам Мухаммеда ас-Судани, она пройдет в Багдаде уже в ближайшее время.