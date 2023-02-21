Опубликовано: 21:05, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава Минобороны Израиля заявил, что Иран приближается к созданию ядерного оружия. Это, в свою очередь, вызывает крайнюю обеспокоенность Израиля.

Министр обороны Йоав Галант, обращаясь к процессу наращивания Ираном ядерных мощностей, заявил о том, что Иран достиг уровня очень близкого к красной черте.

По его словам, израильская сторона ведет для противодействия возможности получения Ираном ядерного оружия переговоры с более чем 50 странами.

«Израиль должен объяснить иранской стороне, что все варианты находятся на столе переговоров «, - подчеркнул глава оборонного ведомства Израиля.

Позиция Израиля в отношении ядерной программы Ирана

В минувшее воскресенье, 19 февраля, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. «Израиль сделает все, чтобы защитить себя», - акцентировал внимание он.

Повод для беспокойства Израиля

Накануне мировые СМИ сообщали о том, что Иран начал обогащение урана до 84%. Официальный Тегеран опроверг эти данные, пояснив, что частицы с более высоким уровнем обогащения возникают естественным образом, в то время, как иранский специалисты придерживаются уровня в 60%.

Позиция Евросоюза

Евросоюз разделяет беспокойство израильской стороны по поводу развития Ираном ядерной программы. В частности, стало известно, что Иран приобретает центрифуги для обогащения урана.