Опубликовано: 12:21, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте, в котором принимают участие 20 гимнастов из 16 стран мира. Спортсмены соревнуются в индивидуальных и синхронных программах.

В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте, в нем в индивидуальных и синхронных программах соревнуются лучшие гимнасты из 16 стран.

На Кубке мира разыграют четыре комплекта наград – в индивидуальной программе и синхронных прыжках среди мужчин и женщин, а набравшие наивысший балл спортсмены будут удостоены награды AGF Trophy, передает Тренд.

Сегодня, в первый день Кубка, пройдет квалификация в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Завтра в первой половине дня пройдет второй этап квалификации в индивидуальной программе у мужчин, а в 14:20 местного времени (13:20 мск) начнутся финалы.

Азербайджан на соревнованиях представляет Сельджан Махсудова - серебряный призер Кубка мира 2022 года, также прошедшего в Баку.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что азербайджанские гимнасты Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов стали победителями Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, завоевав "золото" в программе синхронных прыжков на батуте в возрастной категории 15-16 лет.