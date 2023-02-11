США замораживают санкции против Сирии

Соединенные Штаты временно отменяют ограничения против САР
США временно приостанавливают секционное давление на Сирию из-за разрушительного землетрясения.
Стало известно, что действие санкций отменяется на полгода для того, чтобы обеспечить доставку помощи в северо-западный регион страны, который сейчас находится под контролем оппозиционных партий. Этот район сильно пострадал от землетрясения.
Известно, что в настоящее время в Сирию поступало мало гуманитарной помощи несмотря на гибель тысяч людей.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Турции в результате землетрясения погибло 21 043 тыс человек.