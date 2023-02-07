Азербайджан эвакуирует своих граждан из Турции

7 фев. 16:46

Эвакуации подлежат студенты и граждане, нуждающиеся в помощи.

Азербайджанские студенты, обучающиеся в Турции, и нуждающиеся в неотложной помощи граждане страны будут эвакуированы, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Автобусы с гражданами будут отправляться в Азербайджан с трех автовокзалов провинций Кахраманмараш, Малатья, Газиантеп и Адана.

В пресс-службе добавили, что азербайджанские дипломаты отправились в регионы, которые пострадали от стихийного бедствия, для обеспечения процесса эвакуации граждан.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли тысячи человек. В самой стране объявлен общенациональный траур.