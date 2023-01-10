Ставрополье предупредили об ураганном ветре

10 янв. 17:15

Усиление ветра обещают ставропольцам в среду 11 января, предупредили в краевом гидрометцентре.

Сообщается, что в среду, 11 января порывы юго-восточного ветра в западной части Ставрополья могут усилиться до 23-28 м/с. В остальных районах ожидаются порывы до 21 м/с. В южной части края возможет снег. Температура воздуха ночью составит -10…-15 градусов, днем -1…-6 градусов.

В Ставрополе 11 января снега не прогнозируют, ветер юго-восточный 25-27 м/с. Ночью столбики термометров будут опускаться -10…-12 градусов, днем до -3…-5 градусов.