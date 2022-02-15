Находчивость не спасла от закона невинномысского наркозакладчика

15 фев. 12:45

Житель ставропольского Невинномысска проявил незаурядную изобретательность в оборудовании закладок для наркотиков, но все равно попался полицейским, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Мужчина делал тайники или, так называемые закладки, прикрепляя товар магнитом к железнодорожным рельсам и линиям электропередач над путями, полагает следствие. Именно в процессе оборудования такого тайника его и задержали полицейские, - передает "АиФ-Ставрополье".

В отношении подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ на объектах железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль транспортный прокурор Карачаево-Черкесии.