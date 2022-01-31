Известно, почему люди с антителами заражаются "омикроном"

31 янв. 9:45

Российский ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов сообщил о том, что заразился "омикрон"-штаммом коронавируса после препаратами "Спутник" и Pfizer.

"Принято говорить, что омикрон переносится сравнительно легко. Хотя я был привит "Спутником V" и Pfizer, но большой радости сейчас не испытываю. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло", - сообщил он, отвечая на вопросы "Ленты.ру".

Далее он отметил, что прививался российской вакциной год назад, а зарубежной – в октябре.

Северинов пояснил, что новый штамм может пробить защиту после вакцинации или перенесенной болезни из-за того, что содержит в своем геноме несколько десятков изменений.