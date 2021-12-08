РПЦ осудила торговлю храмами в Турции

То, что Турция намерена продать христианские храмы, требует изучения, но Русская православная церковь (РПЦ) не может одобрить подобного отношения к храмам где бы то ни было, - рассказал секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

"Конечно же, Русская церковь никогда не одобрит выставление на торги христианского храма где бы то ни было. Что касается данной конкретной ситуации в Турции, у нас пока нет детальной объективной информации об этом случае", - поведал Якимчук, передает РИА Новости.

Ранее выставление на продажу зданий греческой православной церкви в Бурсе и сирийской православной церкви в Мардине осудил депутат турецкого парламента от прокурдской Партии демократии народов Гаро Пайлан, призвав вмешаться в ситуацию министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.