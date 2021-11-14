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Ростовский областной суд снова возглавила Елена Золотарева

Елена Золотарева. Фото правительства Ростовской области
Елена Золотарева. Фото правительства Ростовской области

Ростовский областной суд на следующие шесть лет снова возглавила Елена Золотарева, - говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Золотарева родилась в 1958 году в городе Шахты, в 1983 году она окончила юридический факультет РГУ, а 2015 году впервые заняла пост председателя Ростоблсуда после смерти Виктора Ткачева, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, ранее стало известно, что посты федеральных судей в Ростовском областном суде заняли Оксана Боровлева и Илонна Новикова.

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