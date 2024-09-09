Бывший заммэра Махачкалы перешел на новую работу

Экс-заммэра Махачкала перешел на новую должность. Он возглавит управление по обеспечению деятельность госсекретаря. Чиновник до этого курировал экономическое направление.
Ушедший в отставку с поста замглавы Махачкалы Сейфуллах Исаков перешел на другую работу, указ о новом назначении подписал глава Дагестана Сергей Меликов.
Отмечается, что теперь Исаков будет руководить управлением по обеспечению деятельности государственного секретаря республики.
В мэрии он отвечал за экономическое направление. Исаков ушел освободил свой пост по собственному желанию.
Стоит добавить, что до администрации Исаков был депутатом регионального парламента, а также был министром ЖКХ республики.