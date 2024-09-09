Вестник Кавказа

Бывший заммэра Махачкалы перешел на новую работу

Бывший заммэра Махачкалы перешел на новую работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-заммэра Махачкала перешел на новую должность. Он возглавит управление по обеспечению деятельность госсекретаря. Чиновник до этого курировал экономическое направление.

Ушедший в отставку с поста замглавы Махачкалы Сейфуллах Исаков перешел на другую работу, указ о новом назначении подписал глава Дагестана Сергей Меликов.

Отмечается, что теперь Исаков будет руководить управлением по обеспечению деятельности государственного секретаря республики.

В мэрии он отвечал за экономическое направление. Исаков ушел освободил свой пост по собственному желанию.

Стоит добавить, что до администрации Исаков был депутатом регионального парламента, а также был министром ЖКХ республики.

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