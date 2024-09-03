Заммэра Махачкалы покинул свой пост

Сейфулах Исаков оставил должность замглавы Махачкалы. Он курировал экономическое направление. До назначения на пост заместителя Исаков был депутатом парламента.
Сейфулах Исаков покинул должность заместителя махачкалинского мэра, сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.
В мэрии заявили, что Исаков курировал экономическое направление, где "показал лучшие результаты". За работы руководитель города Юсуп Умавов вручил ему грамоту.
До прихода в мэрию Исаков был депутатом дагестанского парламента, а также занимал пост зампредседателя. Он также был министром строительства и ЖКХ Дагестана.