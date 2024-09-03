Вестник Кавказа

Заммэра Махачкалы покинул свой пост

Заммэра Махачкалы покинул свой пост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сейфулах Исаков оставил должность замглавы Махачкалы. Он курировал экономическое направление. До назначения на пост заместителя Исаков был депутатом парламента.

Сейфулах Исаков покинул должность заместителя махачкалинского мэра, сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

В мэрии заявили, что Исаков курировал экономическое направление, где "показал лучшие результаты". За работы руководитель города Юсуп Умавов вручил ему грамоту.

До прихода в мэрию Исаков был депутатом дагестанского парламента, а также занимал пост зампредседателя. Он также был министром строительства и ЖКХ Дагестана.

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