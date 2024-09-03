Вестник Кавказа

Стало известно имя нового сенатора от Ингушетии

Стало известно имя нового сенатора от Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Махмуд-Али Калиматов назначил сенатора от Ингушетии. Должностью будет руководить Микаил Ильезов. Ранее он занимал постпредство при президенте России.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал имя нового сенатора от республики. Об этом руководитель региона написал в своем телеграм-канале.

Калиматов назначил на эту должность Микаила Илезова, который ранее руководил постоянным представительством Ингушетии при президенте России.

"Подписал указ о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации в Совете Федерации Микаила Илезова"

- Махмуд-Али Калиматов

Напомним, депутаты республиканского парламента в воскресенье избрали Калиматова на второй срок. В этот же день состоялась церемония инаугурации главы региона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
690 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава Ингушетии заступил на новый срок

Глава Ингушетии заступил на новый срок

Калиматов переизбран на пост главы Ингушетии

Калиматов переизбран на пост главы Ингушетии

ДТП в Северной Осетии обернулось смертью пятерых жителей Ингушетии

ДТП в Северной Осетии обернулось смертью пятерых жителей Ингушетии

Проезд по главной улице закрыли из-за ремонта трассы в Назрани

Проезд по главной улице закрыли из-за ремонта трассы в Назрани

Реставраторы нашли неизвестные петроглифы в Ингушетии

Реставраторы нашли неизвестные петроглифы в Ингушетии

Двух фермеров подозревают в крупном мошенничестве в Ингушетии

Двух фермеров подозревают в крупном мошенничестве в Ингушетии

В Ингушетии арестован бывший мэр Магаса

В Ингушетии арестован бывший мэр Магаса

ВТБ обзаведется своими офисами в КЧР и Ингушетии

ВТБ обзаведется своими офисами в КЧР и Ингушетии

Глава Ингушетии объявил войну захватчикам земель

Глава Ингушетии объявил войну захватчикам земель

Древняя овчарня легендарного мудреца найдена в Ингушетии

Древняя овчарня легендарного мудреца найдена в Ингушетии

---

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы