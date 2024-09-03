Стало известно имя нового сенатора от Ингушетии

Махмуд-Али Калиматов назначил сенатора от Ингушетии. Должностью будет руководить Микаил Ильезов. Ранее он занимал постпредство при президенте России.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал имя нового сенатора от республики. Об этом руководитель региона написал в своем телеграм-канале.
Калиматов назначил на эту должность Микаила Илезова, который ранее руководил постоянным представительством Ингушетии при президенте России.
"Подписал указ о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации в Совете Федерации Микаила Илезова"
- Махмуд-Али Калиматов
Напомним, депутаты республиканского парламента в воскресенье избрали Калиматова на второй срок. В этот же день состоялась церемония инаугурации главы региона.