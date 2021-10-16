Евреи выступили против выплат блокадникам по национальному признаку

В год 80-летия с начала блокады Ленинграда власти ФРГ решили выплатить компенсации тем, кто пережил осаду города. Правда, быстро выяснилось, что деньги получат не все блокадники – 375 евро будут выдаваться… по национальному признаку. Речь идет о выплатах только евреям, пережившим блокаду Ленинграда.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нежелание Берлина выплачивать компенсации всем блокадникам вне зависимости от их национальности "вопиющей несправедливостью". На Смоленской площади пытались понять, как же быть со всеми остальными блокадниками, которые тоже выживали в нечеловеческих условиях, но в Берлине российским дипломатам ответили: "Перед еврейскими гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону ответственность в силу того, что был Холокост, а остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста".

"Пережившие ленинградскую блокаду евреи, которые на протяжении почти трех лет терпели невыносимые страдания во время немецкой осады города, будут получать регулярную помощь. Евреи и еврейки все это время жили в постоянном страхе перед взятием города немецким вермахтом, что означало бы для них неминуемую гибель", - пояснили DW в Комиссией по еврейским материальным искам к Германии.

Тем не менее вчера председатель комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгений Григорьев сказал, что инициативная группа тех, кто участвовал в создании и открытии монумента "Свеча Памяти"* в центре Иерусалима, приступила к формированию списка подписей для обращения к немецкому правительству, поскольку их глубоко возмущает разделение блокадников по национальному признаку. Они написали открытое письмо правительству Германии.

На проходящем в эти дни Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, группа российских и израильских общественных деятелей выступила со следующим заявлением:

"Мы приветствуем этот запоздалый акт исторической справедливости, но мы, будучи евреями и потомками жертв ленинградской блокады, категорически протестуем о выделении евреев–блокадников в отдельную группу.

Мы понимаем, что у немецкого народа осталось осознание вины после организованного нацистами геноцида еврейского народа, однако это не повод для еще одной исторической несправедливости.

Мы хорошо знаем не только из истории, но и по рассказам наших дедов и бабушек, что евреи блокадники страдали не от антисемитизма, а от голода и участвовали в обороне Ленинграда наравне с русскими, украинцами и представителей других народов.

В данном случае выделять евреев в отдельную группу является вопиющей исторической несправедливостью.

Мы призываем организовать сбор подписей под воззванием к правительству ФРГ распространить эту гуманитарную инициативу на всех здравствующих жертв блокады Ленинграда, вне зависимости от национальной, или религиозной принадлежности".

Подписи под заявлением поставили

Павел Аронсон, Председатель Правления Ассоциации дружбы и сотрудничества граждан Израиля и России.

Др. Зеэв Ицхар, Председатель Содружества израильтян выходцев из Ленинграда-Санкт-Петербурга.

Леонид Литинецкий, Общественный и политический деятель. Депутат Кнессета 17 и 19 созывов. Директор всеизраильского объединения выходцев из республики Татарстан.

Яков Кедми, историк, политолог, общественный деятель.

Юрий Мор-Мурадов, писатель. Бывший председатель Союза русскоязычных писателей Израиля.

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* Монумент в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда "Свеча памяти" открыли в Иерусалиме 20 января прошлого года. Тогда президент Израиля Реувен Ривлин сказал слова, которые хорошо бы услышать тем, кто теперь принимает решения о выплатах в Берлине: "Блокада, которая продолжалась почти 900 дней. 900 дней город Ленинград и жители Ленинграда находились в блокаде. 900 дней город подвергался постоянной атаке, город был оторван, город был обстрелян и заморен голодом нацистским жестоким врагом и его союзниками. 900 дней, в течение которых скончались миллионы детей, женщин, пожилых людей, солдат, которые умерли от голода, замёрзли и пожертвовали свою жизнь во имя их города и их Родины. Война до последней капли кровли, до последней корки хлеба, пока не закончатся силы. Борьба, которую провели жители Ленинграда, которые смогли увидеть, как свет побеждает тьму и как дух побеждает физические бренности и как ощущается победа...

После того, как были обстреляны склады с едой, после того, как город был полностью блокирован и оторван от других, уже через четыре месяца после того, как не была получена никакая помощь и никакая поставка продовольствия, лекарств, пришла зима – зима северная, тяжёлая и жестокая, зима с низкими температурами, которые опускались ниже минус 30 градусов, без обогрева, без еды, без возможности убежать. Маленькой порции хлеба – 250 грамм для работников и 125 грамм на детей – не хватало. Немецкая армия ждала, чтобы город сломился, чтобы сломился дух жителей Ленинграда, чтобы город сдался, но такие планы не устраивали жителей Ленинграда... Вторая мировая война для нас является практически синонимом жутких событий Холокоста, в котором были уничтожены 6 миллионов представителей нашего еврейского народа".