Ставрополь расширится за счёт Шпаковского округа

Власти Ставрополя проинформировали о скором росте территорий города: в краевую столицу будет включен Шпаковский округ. Выражается уверенность, что это позволит более эффективно развивать инфраструктуру, строить новые объекты и улучшать городскую среду.

Совсем скоро территория города Ставрополя увеличится на 313 га за счет присоединения земельных участков от Шпаковского муниципального округа.

«Границы города Ставрополя увеличатся. Это решение депутаты поддержали на очередном заседании думы Ставропольского края, рассмотрев законодательную инициативу Ставропольской городской думы по корректировке краевого закона „Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края“. В границу муниципального образования города Ставрополя войдут земельные участки Шпаковского муниципального округа. Их площадь составит 313 гектаров»

– пресс-служба краевого парламента.

Власти отмечают, что основной причиной присоединения земельных участков от Шпаковского муниципального округа к Ставрополю является стремление к оптимальному использованию природных ресурсов и рациональному планированию территории города. Это позволит более эффективно развивать инфраструктуру, строить новые объекты и улучшать городскую среду.

Выгоды для города Ставрополя

Отметим, что приращение территорий краевой столицы принесет ряд выгод.

Во-первых, это расширит возможности для строительства новых жилых комплексов, объектов социальной инфраструктуры и предприятий, что способствует экономическому росту города.

Во-вторых, увеличение земель позволит более грамотно планировать развитие города и создавать комфортные условия для жизни его жителей.