Вестник Кавказа

Вербовку в террористическую группировку пресекли в Кабардино-Балкарии

Вербовку в террористическую группировку пресекли в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое сторонников террористической группировки убеждали жителей столицы Кабардино-Балкарии вступить в ее ряды. Подозреваемые задержаны.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на двух местных жителей, которые подозреваются в вербовке людей в ряды международной террористической группировки. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по республике.

Следствие полагает, что двое сторонников ИГИЛ (запрещена в РФ) встречались в Нальчике с его жителями и убеждали их присоединиться к организации, действующей в Сирии.

На встречах они показывали людям видео с противоправной деятельностью членов группировки.

Подозреваемых задержали. В качестве меры пресечения для них избрали содержание под стражей.

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