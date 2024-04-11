Вербовку в террористическую группировку пресекли в Кабардино-Балкарии

Двое сторонников террористической группировки убеждали жителей столицы Кабардино-Балкарии вступить в ее ряды. Подозреваемые задержаны.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на двух местных жителей, которые подозреваются в вербовке людей в ряды международной террористической группировки. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по республике.

Следствие полагает, что двое сторонников ИГИЛ (запрещена в РФ) встречались в Нальчике с его жителями и убеждали их присоединиться к организации, действующей в Сирии.

На встречах они показывали людям видео с противоправной деятельностью членов группировки.

Подозреваемых задержали. В качестве меры пресечения для них избрали содержание под стражей.