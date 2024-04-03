В Кабардино-Балкарии ищут террористов

На территории части Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии сегодня утром ввели режим КТО: подробности не сообщаются, сейчас на них действуют временные ограничения и специальные меры.

Режим контртеррористической операции введен с утра четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперативный штаб региона.

"Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарии генерал-майором Громушкиным принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района республики"

- оперативный штаб

Территория проведения КТО ограничена рядом садовых товариществ, другие подробности спецоперации не сообщаются. Известно, что временные ограничения и специальные меры здесь будут действовать вплоть до особого распоряжения, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", рано утром 31 марта в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции, в ходе которой правоохранители задержали троих боевиков, планировавших теракты. У них были обнаружены и изъяты самодельная взрывчатка, огнестрельное оружие и боеприпасы, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.