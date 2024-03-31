Трое боевиков из Таджикистана арестованы в Махачкале

Суд в Махачкале арестовал трех выходцев из Таджикистана, ставших террористами. Они отправлены в изолятор до 1 июня. Арестованные занимались незаконным приобретением и хранением оружия.

Советский районный суд Махачкалы арестовал до 1 июня 2024 года трех уроженцев Таджикистана, которые были членами ячейки запрещенной террористической организации, пишет пресс-служба суда.

Арестованных обвиняют в участии в террористической деятельности. Один арестованные подозревается еще и в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке и ношении оружия.

В материалах сказано, что граждане Таджикистана примкнули к террористам в России. Двое мужчин незаконно приобрели оружие и боеприпасы, которые хранили в Каспийске.