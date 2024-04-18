Граждане Абхазии с российским гражданством теперь будут оформлять российские права

В России с начала апреля вступили в силу поправки в законе, которые меняют правила передвижения на территории страны. Теперь граждане Абхазии, имеющие два гражданства, необходимо будет оформить права российского образца.

Пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии опубликовала информацию о том, что граждане страны, которые имеют второе российское гражданство, с апреля нынешнего года обязаны оформить российское водительское удостоверение.

Раньше жители республики с двойным гражданством могли передвигаться по российской территории, которые были выданы в Абхазии.

Отмечается, что в РФ с начала апреля поменялся порядок применения граждан других стран водительских прав.

"Граждане Республики Абхазия, имеющие двойное гражданство или российский вид на жительство, должны получить российские водительские удостоверения для права управления автомобилем на территории Российской Федерации. Граждане, не имеющие российского паспорта или вида на жительство, вправе водить транспортные средства с водительскими удостоверениями, выданными в Республике Абхазия"

– Государственный таможенный комитет Абхазии

Сообщается, что теперь при получении второго гражданства, жителям Абхазии необходимо будет получить водительские удостоверения российского образца.

Уточняется, что при этом, иностранные водительские права не будут считаться действительными на территории России.