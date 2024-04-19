Вестник Кавказа

Похититель жены из Махачкалы предстанет перед судом

Похититель жены из Махачкалы предстанет перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Против жителя Дагестана было возбуждено уголовное дело. Он похитил свою жену в Махачкале и увез в Кизилюрт. Прокуратура направила дело в суд.

Уголовное дело по факту похищения женщины в Махачкале экс-супругом и его приятелем передано в суд, сообщает пресс-служба дагестанской прокуратуры.

Следствие установило, что в мае прошлого года мужчина похитил свою бывшую жену из-за ее отказов общаться с ним. Для совершения преступления он обратился за помощью к другу.

Похитители подъехали к месту работы женщины в Махачкале. Схватив и усадив ее в машину, они двинулись в сторону Кизилюрта, где преступники насильно удерживали потерпевшую.

В прокуратуре Дагестана подчеркнули, что женщину освободили работники правоохранительных органов.

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