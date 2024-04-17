Дагестан улучшит систему ЖКХ за 33 млрд рублей

Система ЖКХ Дагестана будет масштабно модернизирована. Сейчас в регионе реализуются 10 проектов в сфере водоснабжения, подачи тепла и водоотведения.
Средства на осуществления этих планов выделены из регионального и казначейского бюджета.
Всего планируется потратить порядка 33,3 млрд рублей. Информацию об этом распространило министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
Уточняется, что более 14 млрд рублей будет направлено возведение водовода и напорной инфраструктуры к очистным сооружениям.
Свыше 12 млрд рублей потратят на строительство очистных сооружений столицы республики.
Также 3,6 млрд рублей отправят на модернизацию канализации и коллекторов Махачкалы и Дагестанских Огней.
Кроме этого, на обновление коммунальной инфраструктуры в сфере ЖКХ.