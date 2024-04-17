Вестник Кавказа

Дагестан улучшит систему ЖКХ за 33 млрд рублей

Дагестан улучшит систему ЖКХ за 33 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана намерены реализовать 10 проектов в сфере воды и тепла. На них планируется потратить порядка 33 млрд рублей.

Система ЖКХ Дагестана будет масштабно модернизирована. Сейчас в регионе реализуются 10 проектов в сфере водоснабжения, подачи тепла и водоотведения. 

Средства на осуществления этих планов выделены из регионального и казначейского бюджета. 

Всего планируется потратить порядка 33,3 млрд рублей. Информацию об этом распространило министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики. 

Уточняется, что более 14 млрд рублей будет направлено возведение водовода и напорной инфраструктуры к очистным сооружениям. 

Свыше 12 млрд рублей потратят на строительство очистных сооружений столицы республики. 

Также 3,6 млрд рублей отправят на модернизацию канализации и коллекторов Махачкалы и Дагестанских Огней. 

Кроме этого, на обновление коммунальной инфраструктуры в сфере ЖКХ. 

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