Массовые обзвоны и спам запретят в России

Российские власти намерены ввести запрет на любые обзвоны, прежде всего коммерческие и с участием роботов. С соответствующим предложением выступит Минцифры.

Спам-обзвоны планируется запретить в России, для этого будет принят особый закон, работа над его текстом уже ведется, сообщил глава Минцифры.

По словам Максута Шадаева, россияне "очень напряженно" воспринимают какие бы то ни было коммерческие рекламные обзвоны.

Особенно негативную реакцию вызывают звонящие роботы.

Телефонные мошенники

Министр также рассказал о борьбе с мошенниками, которые в последнее время активно пользуются технологией подменных номеров.

Для нее, по словам Шадаева, используется система "Антифрод", которой пользуются уже 90% операторов. Глава Минцифры прогнозирует, что к концу 2025 года к ней подключатся абсолютно все.

"Мы видим, что 1,5-2 млн звонков с подменных номеров ежедневно блокируется. В этом смысле я вижу, что фрод перешел в мессенджеры"

– министр