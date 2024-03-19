В Кизляре достроят очистные сооружения

В Кизляре возобновляется строительство очистных сооружений. Также планируется возведение новых насосных станций и прокладка канализационных сетей.

Кизляр сталкивается с проблемой недостаточно развитой инфраструктуры для очистки сточных вод. Почти 20 лет назад здесь начали строительство очистных сооружений, но проект был приостановлен на неопределенный срок. Сейчас степень готовности объекта составляет 45%.

«Существующий коллектор и насосная стация предельно изношены. Они не способны принимать и перекачивать возрастающие объёмы стоков. Крайне необходима не только замена ветхих канализационных сетей, но и строительство новых линий и насосных станций»

– мэр города Александр Шувалов

По его словам, возобновление строительства очистных сооружений в Кизляре имеет огромное значение для экологии региона. Это позволит снизить загрязнение водных и природных ресурсов, улучшить качество воды и создать более благоприятные условия для жизни местного населения.

Напомним, что реализация проекта по возведению сооружений было приостановлено с закрытием программы «Юг России».