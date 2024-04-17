Молодые лидеры Ставрополья отправятся в Алжир

СКФУ проведет образовательный проект «Школу молодого лидера» в Алжире. Участникам предстоит сформировать навыки руководства, развить креативное мышление, а также обменяться опытом с иностранными студентами.

Северо-Кавказский федеральный университет запускает образовательный проект "Школа молодого лидера", который пройдет в Алжире в 2024 году. Эта инициатива призвана помочь молодым людям развить свой лидерский потенциал, приобрести новые знания и навыки, а также расширить горизонты через международное общение.

«Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая научно-образовательное взаимодействие между СКФУ и учебными заведениями Алжира в области искусственного интеллекта, биотехнологий, энергетики, математики, а также запланировали проведение в текущем году образовательного проекта „Школа молодого лидера“ для алжирской молодежи»

– пресс-служба вуза

Отмечается, что цели проекта включают в себя формирование у участников навыков руководства, развитие креативного мышления, обмен опытом между студентами разных стран, а также повышение осведомленности о глобальных проблемах. Каждый участник сможет раскрыть свой потенциал, научиться работать в команде, принимать ответственные решения и эффективно общаться.

Также в релизе говорится о том, что программа обучения включает в себя лекции от ведущих специалистов в различных областях, мастер-классы по развитию навыков лидерства и практические задания.