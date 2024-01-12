Слет ТОКСовцев и "Вахта памяти" пройдут в Дагестане

В столице Дагестана состоятся слет ТОКС и "Вахта памяти". Мероприятия посвящены годовщине победы в ВОВ. Участники отдадут дань памяти погибшим воинам.
В Махачкале 25 апреля пройдет акция, которая посвящена 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, - "Вахта памяти".
Акция проводится в рамках очередного слета ТОКСовцев (краеведов-следопытов). Участники отдадут дань памяти воинам, погибшим в ВОВ.
Старт мероприятия запланирован на центральной площади города, а завершение – в парке Ленинского комсомола. В нем примет участие и премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.