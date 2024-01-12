Вестник Кавказа

Слет ТОКСовцев и "Вахта памяти" пройдут в Дагестане

Слет ТОКСовцев и "Вахта памяти" пройдут в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана состоятся слет ТОКС и "Вахта памяти". Мероприятия посвящены годовщине победы в ВОВ. Участники отдадут дань памяти погибшим воинам.

В Махачкале 25 апреля пройдет акция, которая посвящена 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, - "Вахта памяти".

Акция проводится в рамках очередного слета ТОКСовцев (краеведов-следопытов). Участники отдадут дань памяти воинам, погибшим в ВОВ.

Старт мероприятия запланирован на центральной площади города, а завершение – в парке Ленинского комсомола. В нем примет участие и премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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