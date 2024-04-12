Вестник Кавказа

Азербайджанцам разрешат поездки на личном транспорте в Лачин и Шушу

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
С 27 апреля граждане Азербайджана смогут отправиться в Лачин и Шушу на личном транспорте. Направления поездок на освобожденные территории расширяются в рамках «Великого возвращения».

Минцифрового развития и транспорта Азербайджана и Государственное агентство по туризму АР сообщили о расширении направлений поездок на освобожденные территории в рамках «Великого возвращения».

С 27 апреля этого года власти страны разрешат азербайджанцам на собственных автомобилях посетить поселок Суговушан, а также города Шуша и Лачин.

Для получения разрешения отправиться в освобожденные пункты необходимо оставить заявку на сайте www.yolumuzqarabaga.az. На этом же портале желающие поехать в Шушу, Лачин и Суговушан смогут ознакомиться с правилами поездки и забронировать отель.

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