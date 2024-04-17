Кубань и Адыгею ждет аномальная сорокаградусная жара

В течение ближайшего времени юг России будет охвачен теплым циклоном, который принесет жару до +40 градусов.

На Краснодарский край и Адыгею надвигается жаркая погода. В течение ближайших дней регион ждет почти сорокаградусная жара.

По данным главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, на территории края будет до +35 градусов, в Республике Адыгея до +38 градусов.

"Продолжается исключительно теплая погода на юге европейской России. Там просто лето наступило, во всех регионах Южного федерального округа повсеместно температура плюс 26-30 градусов"

- Роман Вильфанд

Как сообщают синоптики, такая же температура сейчас в Северо-Кавказском федеральном округе. На Ставрополье в горных районах будет наблюдаться до +33 градусов.