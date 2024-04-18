Анкара приветствует возвращение азербайджанских сел

В парламенте Турции сообщили, что приветствуют возвращение Азербайджану сел Газахского района. Там также подчеркнули важность открытия Зангезурского коридора.

Глава комитета по внешним связям турецкого парламента Фуат Октай сообщил, что Анкара высоко оценивает возвращение Азербайджану сел Газахского района после переговоров.

Политик также рассказал о важности открытия и запуска Зангезурского коридора в кратчайшие сроки. Он добавил, что коридор создаст условия для развития тюркского мира.

Помимо этого, Октай подчеркнул, что Зангезурский коридор чрезвычайно важен и для самой Армении, поскольку он обеспечит достижение мира на Южном Кавказе.