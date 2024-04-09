Вестник Кавказа

Более 20 пособников боевиков поймали в Турции

Более 20 пособников боевиков поймали в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции задержали 23 человек, их подозревают в связях с ИГИЛ. Больше всего задержаний проведено в провинции Хатай. Там выявлено 10 пособников террористов.

Турецкие спецслужбы поймали 23 подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, заявил министр внутренних дел этой страны Али Ерликая.

Он отметил, что операции по задержанию пособников террористов проводились в семи провинциях Турции. Больше всего помощников террористов нашли в Хатае – 10 человек.

Глава ведомства добавил, что с 1 июня 2023 года по 22 апреля 2024 года в стране поймали почти 3 тыс человек, связанных с террористической деятельностью.

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