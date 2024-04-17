Ильхам Алиев: Россия никогда не уйдет из Южного Кавказа

Президент Азербайджанской Республики в ходе своего выступления на международном форуме рассказал об укреплении российско-азербайджанских отношений и заявил, что Россия является частью Кавказа, поэтому она никогда не уйдет из этого региона.

Россия – часть Кавказа, поэтому она навсегда останется в регионе. Такое заявление сделал глава Азербайджана Ильхам Алиев в процессе своего выступления в университете ADA на международном форуме, который был посвящен проведению СОР29.

Он рассказал, что на прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в начале недели, стороны обсудили укрепление отношений между Москвой и Баку.

Кроме этого, Ильхам Алиев подчеркнул, что у России и Азербайджана много общего. В частности, в республике работают 300 русских школ, и те, кто хочет получать образование именно в российских школах, обучаются там.

"У нас много общего, и, конечно, как у региональной, кавказской страны, потому что часть Кавказа находится в пределах России. Конечно, Россия никогда не уйдёт из этого региона, так как она находится в этом регионе"

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев подчеркнул важность взаимодействия стран Южного Кавказа с РФ и привел в пример развитие российско-азербайджанских отношений.

По его словам, отношения между странами должны строиться на уважении, суверенитете и территориальной целостности.

Президент АР отметил, что по этой теме существует много стереотипов и фобий, но России и Азербайджану удалось выработать взаимовыгодную стратегию.

"Существуют определенные фобии, стереотипы, пропаганда. Но я думаю, что в случае с Азербайджаном видно, что все это слишком преувеличено. Защитить свой суверенитет, свою независимость не только формально, но и реально, свою независимую политику, оставаясь при этом в хороших отношениях с Россией, возможно. Это абсолютно возможно. Просто взгляните на российско-азербайджанские отношения"

– Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что отношения России и Азербайджана имеют позитивную тенденцию, которая будет развиваться в будущем.

Как отметил Ильхам Алиев, АР играет важную роль в регионе и эта роль все больше растет.

В заключении он еще раз подчеркнул, что недавно прошедшая встреча с Владимиром Путиным является признаком укрепления российско-азербайджанских отношений, взаимного уважения и поддержки.

"Мы еще раз подтвердили стратегическое содержание отношений между Россией и Азербайджаном. Это на пользу нашей стране. Я уверен, что это также на пользу России и региона"

– Ильхам Алиев

Россия и Азербайджан

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на значения для российского присутствия на Южном Кавказе союзнических отношений России с Азербайджаном.



"Я думаю, что уровень взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, который есть сегодня, отвечает более чем высоким стандартам стратегических отношений между союзническими странами. Соответственно, Россия действительно никуда не уходит с Южного Кавказа. То, что пытаются раздуть из тех или иных событий текущей повестки дня в регионе, является не больше чем политическими манипуляциями наших врагов", - подчеркнул он.



"Безусловно, я уверен, что Россия является активным участником не одних лишь военных процессов на Южном Кавказе, но и экономических, и политических, и культурных. Таким образом, наша страна выступает и продолжит сохранять за собой роль активного участника повестки дня на Южном Кавказе", - отметил Антон Бредихин.



Напротив, указал регионовед, позиции России в регионе укрепляются за счет реализации крупных инфраструктурных проектов. "В рамках тех самых соглашений, на которые ссылается Ильхам Алиев, будет продолжаться усиление экономической интеграции, формирование логистических путей, продвижение проекта "Север-Юг". В данном случае Ильхам Алиев повторит успех своего отца Гейдара Алиева, который был руководителем проекта по созданию БАМа. "Север-Юг" может стать БАМом своего времени, в немного измененном формате, но с такими же глобальными задачами", - заключил он.