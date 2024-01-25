Москва осудила осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

МИД России выступил с резким осуждением инцидента в Ереване, в ходе которого глумлению подвергся памятник детям, погибшим во время блокады Ленинграда. Ведомство подчеркнуло, что «к таким выходкам ведет развязанная в республике публичная кампания по очернению России и ее роли на Южном Кавказе».

Российская Федерация осуждает осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, говорится в письменном заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь»

– Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что к таким выходкам ведет развязанная в республике публичная кампания по очернению России и ее роли на Южном Кавказе. Захарова также отметила, что российские власти не допустят глумления над памятью погибших.

«В связи с вопиющим преступлением взаимодействуем с профильными федеральными ведомствами, включая Следственный комитет Российской Федерации, который возбудил уголовное дело по факту данного акта вандализма. Директор Российского центра науки и культуры в Ереване направил в Генпрокуратуру Армении официальное обращение»

– Мария Захарова

В заключение она отметила, что вечером 30 января армянские компетентные органы инициировали уголовное делопроизводство.