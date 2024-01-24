Что известно об оскверненном памятнике детям блокадного Ленинграда в Ереване?

В минувший понедельник в Ереване был осквернен памятник детям блокадного Ленинграда, который в свое время открыли мэр города и губернатор Санкт-Петербурга. Что известно об этой скульптуре и почему над памятником, который посвящен трагическим событиям, надругались?

В столице Армении накануне вечером был зафиксирован акт осквернения памятника, который посвящен детям блокадного Ленинграда. Процесс вандализма попал на видео, которое снимал сам преступник.

На видео запечатлено, как гражданин Еревана Самвел Ширинян сорвал ленты с российским триколором, растоптал их и разбросал венки, которые были возложены к монументу. При этом он негативно высказался в отношении представителя МИД РФ Марии Захаровой, потребовав от нее доказательств того, что блокада Ленинграда действительно была.

С чего все началось?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с журналистами, обсуждая вопрос якобы "этнических чисток" в Карабахском экономическом районе, предложила предоставить документ или заявление какой-либо мировой организации о действиях подобного рода.

Захарова напомнила, что Россия неоднократно предлагала помощь в содействии возвращения армянского населения на территорию Карабахского экономического района. Она подчеркнула, что российские власти в рамках миротворческой программы готовы помочь, чтобы создать все необходимые условия для этого.

В свою очередь мужчина, совершивший акт вандализма над памятником в Ереване, заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".

История памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Памятник детям блокадного Ленинграда в столице Армении был установлен в 2015 году.

В церемонии открытия принимали участие Тарон Маргарян, который тогда занимал пост мэра города и глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, ветераны и подрастающее поколение граждан Армении.

В процессе церемонии Полтавченко подчеркнул, что памятник стал подарком жителям Еревана в ответ на их доброту и душевность, которую они проявили к детям блокадного Ленинграда.

"Этот день еще один прекрасный случай, чтобы выразить благодарность всем тем людям, которые дали нам возможность жить под мирным небом, развивать наши отношения, укреплять дружбу двух народов, имеющую многовековую историю. Санкт-Петербург для тысячи армян действительно стал родным городом, то же самое должен сказать также об Армении, о Ереване, где также рядом с армянами жили и живут россияне, считая Армению своей родиной. Мы никогда не забудем то теплое отношение и ту заботу, которую оказала нам Армения, предоставив убежище многим детям, чудом пережившим блокаду"

- Георгий Полтавченко

Что символизирует памятник?

Памятник изображает образ женщины и ребенка. Монумент был установлен в благодарность армянскому народу за то, что они проявили заботу к детям, которые были отправлены в Армению из блокадного Ленинграда.

Во время Великой Отечественной войны в советскую Армению было перевезено 200 детей из Ленинграда, который находился под блокадой с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.