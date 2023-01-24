Памятник детям блокадного Ленинграда осквернили в Ереване

Видео, на котором неизвестный надругался над памятником, посвященным судьбам детей блокадного Ленинграда, в Ереване распространилось в соцсетях. Его снял сам вандал.

Акт кощунственного вандализма был совершен в Ереване. Его исполнитель сам запечатлел свое преступление на видео.

Как следует из роликов, мужчина сорвал ленты в цветах российского триколора с траурных венков и растоптал их.

Затем преступник опрокинул на землю венки, утверждая, что нет никаких документальных свидетельств той страшной трагедии.

Напомним, 27 января – День воинской славы России, а именно День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокада Ленинграда стала одним из самых страшных этапов Великой Отечественной войны. Она продолжалась 872 дня. За это время болезни и голод унесли жизни 641 тыс жителей города, еще десятки тысяч скончались во время эвакуации.