Оскорбивший память детей блокадного Ленинграда в Ереване должен быть наказан

На вандала, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, написали заявление в Генпрокуратуру Армении. Правоохранителей просят проверить его действия на предмет разжигания ненависти и призывов к насилию.

Руководитель Российского центра науки и культуры, действующего в Ереване, Вадим Фефилов обратился в правоохранительные органы по поводу вызвавшего широкий резонанс видеоролика: в нем некто Самвел Ширинян сбросил траурные венки на землю, а перед этим сорвал с них и растоптал ленты цвета российского триколора.

В заявлении Фефилова генпрокурору Армении уточняется, что пострадавшие венки были возложены во время прошедшего 26 января мероприятия, которое было приурочено к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

© Фото: Русский дом в Ереване

В церемонии возложения цветов участвовал в том числе российский посол Сергей Копыркин, участники РЦНК, ветераны и общественники, а также дети – учащиеся разных школ армянской столицы.

"Считаем недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны и высказывания в адрес Российской Федерации"

– Вадим Фефилов

Общественник отметил, что обращается к армянским властям от имени Россотрудничества. Он призвал генпрокурора организовать проверку, а по ее итогам – дать правовую оценку акту вандализма, совершенному Шириняном, который должен понести уголовное наказание.

Реакция Следственного комитета России

В России по факту событий в Ереване будет возбуждено уголовное дело, сообщил Следком РФ.

В ведомстве уточнили, что, как следует из сообщений в соцсетях, житель Еревана осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Вандал, по словам местных жителей, и прежде совершал русофобские поступки.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего"

– СКР

О памятнике

Напомним, памятник детям блокадного Ленинграда был открыт в Ереване в 2015 году. Он знаменует благодарность армянскому народу за заботу, проявленную к детям, которые были эвакуированы в Армянскую ССР из блокадного Ленинграда.

Напомним, памятник детям блокадного Ленинграда был открыт в Ереване в 2015 году. Он знаменует благодарность армянскому народу за заботу, проявленную к детям, которые были эвакуированы в Армянскую ССР из блокадного Ленинграда.