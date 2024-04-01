В Москве открывается выставка художницы из Северной Осетии

Пейзажами Северной Осетии смогут насладить посетители выставки, которая откроется 25 апреля в пространстве галереи А3 в Москве. Экспозицию включает работы художницы разных периодов.

Осетинская художница Рита Хасо порадует гостей и жителей Москвы выставкой своих работ, насыщенных красотой и теплом Кавказа. В ее творчестве можно найти элементы пейзажа, натюрморта и портрета, каждый из которых переплетен с особым духом Северной Осетии.

«В Галерее А3 объединения „Выставочные залы Москвы“ с 25 апреля откроется выставка живописных произведений заслуженного художника Республики Северная Осетия-Алания Риты Хасо. Основная идея проекта Галереи А3 заключается в демонстрировании художественного пути и в ознакомлении зрителя со стилистическими особенностями мастера. На выставке будут представлены работы разного периода»

– пресс-служба галереи А3.

Рита Хасо в своих работах уделяет особое внимание осетинскому пейзажу: горные вершины, зеленые луга, кристально чистые реки – все это можно увидеть на экспозиции. Она умело сочетает разнообразные предметы, создавая гармоничные композиции, наполненные символикой и теплом домашнего очага.

Выставка работ Риты Хасо – это возможность окунуться в атмосферу Северной Осетии, погрузиться в ее красоту и мистику через призму таланта художницы.