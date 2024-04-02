Вестник Кавказа

Радоница и Пасха 2024: дополнительный транспорт запустят на Кубани

Радоница и Пасха 2024: дополнительный транспорт запустят на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Краснодарского края готовятся к Радонице и Пасхе 2024. Самых важных вопросов два: безопасность самих мероприятий и наличие общественного транспорта, чтобы люди могли попасть в церковь и на кладбища.

Временные дополнительные маршруты организуют для общественного транспорта на приближающиеся Пасху и Радоницу на Кубани, такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что пасхальные литургии будут проводиться везде, причем на них обычно люди приходят целыми семьями, вместе с детьми, поэтому в первую очередь надо обеспечить должный уровень безопасности – так, у храмов должны дежурить патрули из полиции и казаков.

"Важнейшая задача – скорректировать график работы общественного транспорта, чтобы люди могли спокойно вернуться домой после ночных служб. Такую же работу нужно провести и в день Радоницы, когда жители края пойдут на кладбища"

– Кондратьев

Глава региона подчеркнул, что проведение Пасхи и Радуницы на высоком уровне может быть обеспечено только при взаимодействии всех структур.

Напомним, Пасха в 2024 году отмечается 5 мая, Радоница –14 мая.

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