Необычные куличи: что пекут на Пасху в разных странах?

Пасхальный кулич - блюдо, которое готовится всего раз в год. Пасхальный хлеб в каждой стране свой, как и история его изобретения. Какие бывают пасхальные куличи в разных странах и каков их символизм - рассказываем в этом материале.

Крестовые булочки в Великобритании

Пасхальный хлеб Британии называется крестовая булочка. Крестовые булочки к Пасхе пекут из дрожжевого теста, а на верхушке каждой из булочек делается изображение в виде креста. В английских пасхальных булочках много сливочного масла и традиционных согревающих специй и пряностей: корицы, гвоздики, мускатного ореха. В качестве начинки в тесто кладут изюм и цукаты. Помимо традиционных британские хозяйки пекут шоколадные, карамельные и цитрусовые крестовые булочки. Крест на булочках делают или из глазури, или из теста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считается, что готовить крестовые булочки на Пасху в Великобритании начали еще в XII веке, однако сами они из языческого прошлого страны. Крест делил языческую выпечку на четыре части, которые символизировали четыре времени года и четыре фазы Луны. В раннем Средневековье крест на булочках делали для того, чтобы отпугнуть злых духов и позволить тесту подняться во время выпекания. Только в XII веке английский монах испек в Страстную пятницу булочки и украсил их крестом в честь Христа. В XVI веке, когда Британия отказалась от католической церкви, крестовые булочки были запрещены. Традицию печь булочки с крестом вернула в конце XVI века королева Елизавета I.

Греческий пасхальный хлеб

Греческая пасха или пасхальный хлеб называется цуреки. Цуреки - неотъемлемая часть греческого пасхального стола. Свой хлеб на Пасху греки делают невероятно легким, с большим количеством сливочного масла и золотистой корочкой. Внешне цуреки напоминает еврейский хлеб хала: он представляет собой плетеную косичку из трех полосок теста, которые символизируют Святую Троицу. Нередко цуреки украшают миндалем и запекают с пасхальными яйцами. В дрожжевое тесто для цуреки добавляют махлаб - приправу из ядер дикой вишни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Похожий на цуреки хлеб пекли еще во времена Византийской империи (IV-XV вв). Само же слово ”цуреки” происходит от турецкого ”чурек”, которым обозначается любой хлеб из дрожжевого теста. Греки переняли и адаптировали слово ”чурек” в период Османской империи. Сегодня греческий цуреки не только обязательной атрибут пасхального стола, но и уместный пасхальный подарок.

Булочки Иуды в Чехии

В Чехии вместо куличей на Пасху пекут булочки Иуды или йидаше. Традиционно едят их в Великий четверг Страстной седмицы. Тесто булочек иуды похоже на то, которое замешивают на бриоши. Каждый завиток йидаше покрыт медом, придающим сладость и блестящий вид готовой булке. В народе считается, что тот, кто съест булочку Иуды, может не бояться, что его отравят или он будет укушен змеей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чешские пасхальные булочки были названы в честь Иуды, одного из учеников Христа. Иуда предал Иисуса Христа, в результате чего его распяли, а сам он, раскаявшись в содеянном, повесился. Причудливая форма чешского пасхального угощения символизирует ту самую веревку, на которой повесился Иуда. Едят булочки Иуды в Великий Четверг в честь последней трапезы Христа со своими учениками - Тайной вечери.

Итальянская пасха коломба

Итальянских пасхальных куличей много, но самый необычный и популярный - это коломба. У этого пасхального кулича необыкновенный вкус и легкая текстура, а еще он достаточно большой и по форме напоминает голубя. Итальянцы готовят коломбу из дрожжевого теста с добавлением сливочного масла и яиц, а готовый пасхальный хлеб украшают глазурью и миндалем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Итальянская коломба - один из наиболее ”молодых” пасхальных хлебов в мире. Рецепт и форма пасхальной голубки были разработаны в 1930-х годах компанией Motta, известной своей рождественской выпечкой - панеттоне (которую, кстати, тоже пекут на Пасху). В целом коломба - это вариация панеттоне, только с цукатами и необычной формы. Символизирует итальянская коломба - Святой Дух, который нередко изображают в виде голубя.

Пасхальные куколки из Хорватии

Хорватская пасхальная выпечка представляет собой небольшие вытянутые булочки - плетенки, внутри которых пасхальное яйцо. По форме они напоминают ребенка, которого запеленали. Пасхальные куколки хорваты пекут к Великой субботе, чтобы успеть освятить их в церкви перед Пасхой. Традиционно такие куколки делают специально для детей из остатков теста, подготовленного для большого пасхального хлеба.

Пасхальные куколки в основном пекут в регионах страны, расположенных на берегу Адриатического моря, и в целом, сама традиция выпечки в форме куколок пришла из Италии. В Италии запекать пасхальный хлеб с яйцами начали под влиянием еврейской традиции на праздник Пурим, в рамках которой яйцо, обернутое тестом, символизировало голову Амана на виселице.

Испанский пасхальный пирог

Испанский пасхальный хлеб разительно отличается от подобной выпечки других стран. В Испании на Пасху пекут сытный пирог с разными видами мяса и яйцами, который называется хорнацо. Нередко сверху хорнацо украшается крестом из полосок теста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История у испанского хорнацо довольно интересная: в XVI веке молодой король Филипп II, чрезвычайно набожный правитель, запретил в Саламанке публичные дома на время своего пребывания в городе. После его отъезда, который пришелся на понедельник после Пасхи, все ограничения были сняты, и жители города устроили настоящее пиршество по этому поводу, приготовив, в том числе пирог хорнацо. С тех пор этот пирог и его разновидности - традиционное пасхальное угощение в Испании.