Вестник Кавказа

Штаты могут признать Палестину при одном условии

Штаты могут признать Палестину при одном условии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зампостпреда РФ при ООН сообщил, что Штаты могут признать Палестину, если арабские страны нормализуют отношения с Израилем. Однако США не заинтересованы в этом.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, при каком условии Вашингтон может признать членство Палестины в ООН.

По его словам, Штаты готовы признать Палестину и дать статус постоянного члена в ООН, если страны арабского мира нормализуют отношения с Тель-Авивом.

Однако Полянский добавил, что в настоящее время Вашингтон не заинтересован в ослаблении своих позиций. Он подчеркнул, что данная позиция не находила никакого понимания.

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