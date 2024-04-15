США отговорили Израиль от более масштабного удара по Ирану

На решение Израиля нанести ограниченный удар по Ирану повлияли сразу несколько стран. Изначально израильское руководство рассматривало вариант с масштабным ответом на атаку, совершенную Исламской Республикой 13-14 апреля.

Соединенные Штаты и их союзники надавили на Израиль, чтобы он не атаковал Иран более масштабно. Соответствующую информацию подтвердили трое израильских высокопоставленных чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Изначально в Израиле обсуждалась возможность атаковать военные цели в Исламской Республике, в том числе в Тегеране, пишет газета New York Times.

Однако впоследствии израильское руководство решило отказаться от этой идеи под давлением США, Великобритании и Германии. Свое слово в этом вопросе сказали американский лидер Джо Байден и главы МИД Великобритании и ФРГ. В итоге Израиль ограничился атакой меньшего масштаба.

Издание подчеркивает, что более массированный удар мог спровоцировать крупный конфликт в регионе.