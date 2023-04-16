Поезд сошел с рельсов в Караганде

Сход поезда, а точнее одного вагона, с рельсов произошел в Карагандинской области. Видео последствий инцидента опубликовали очевидцы. Факт ЧП подтвердили в полиции.

ЧП на железной дороге случилось в Караганде. Изначально о нем стало известно из соцсетей, затем данные подтвердили правоохранители.

Инцидент имел место на станции Караганда-Сортировочная. Рельсы покинул последний технический вагон, уточнили в Департаменте полиции на транспорте.

"В настоящее время Линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта"

– правоохранительное ведомство

Пострадавших в результате ЧП нет.

Какие-либо детали полицейские предоставлять не стали, сославшись на положения УПК.

Видео: railway_1520

Напомним, 20 марта сход поезда с рельсов произошел в грузинском Озургети. Пассажирский состав направлялся в Тбилиси. Из-за аварии никто не пострадал, но были повреждены железнодорожные пути. Пассажиры отправились к месту назначения только на следующий день.