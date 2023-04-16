В Армении сошел с рельсов пассажирский поезд

В Армении произошло ДТП с участием пассажирского поезда и большегруза. В результате инцидента, случившегося накануне вечером, получили повреждения три человека.
Накануне на неохраняемом железнодорожном переезде в Армении столкнулись пассажирской поезд, направлявшийся из Гюмри в Ереван, и грузовик. Об этом сказано в распространенном в воскресенье сообщении "Южно-Кавказской железной дороги".
ДТП случилось около 19:00 (время местное) на перегоне Каракерт-Даларик.
Грузовик пытался пересечь железную дорогу, однако допустил столкновение с поездом, в результате чего состав сошел с рельсов.
Есть пострадавшие
В ДТП получили различные травмы пассажир поезда, а также водитель и пассажир большегруза.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.