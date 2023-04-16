В Армении сошел с рельсов пассажирский поезд

Опубликовано: 16:50, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении произошло ДТП с участием пассажирского поезда и большегруза. В результате инцидента, случившегося накануне вечером, получили повреждения три человека.

Накануне на неохраняемом железнодорожном переезде в Армении столкнулись пассажирской поезд, направлявшийся из Гюмри в Ереван, и грузовик. Об этом сказано в распространенном в воскресенье сообщении "Южно-Кавказской железной дороги".

ДТП случилось около 19:00 (время местное) на перегоне Каракерт-Даларик.

Грузовик пытался пересечь железную дорогу, однако допустил столкновение с поездом, в результате чего состав сошел с рельсов.

Есть пострадавшие

В ДТП получили различные травмы пассажир поезда, а также водитель и пассажир большегруза.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.