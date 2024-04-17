Китайский бизнес готов инвестировать в Крым

В скором времени в Крыму может появиться сеть станций технического обслуживания автомобилей, построить которую планируют китайские инвесторы – они видят большие перспективы полуострова в бизнесе и туризме.

Крым ждет дальнейшее развитие с участием иностранных партнеров – инвестировать в полуостров пожелали китайские бизнесмены, в их планах – строительство сети станций технического обслуживания автомобилей (СТО) и культурного центра, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс"

- Юрий Гемпель

Как пояснили члены китайской делегации, у Крыма - большие экономические и туристические перспективы, и китайский бизнес не хочет оставаться в стороне от развития полуострова, передает РИА Новости.