Вопросы к проктологу. Вы стеснялись, а мы спросили! Бадма Башанкаев

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске проктолог, хирург, Бадма Башанкаев расскажет, что происходит в кабинете у проктолога. Мы узнаем, нужно ли делать клизму перед приёмом этого специалиста. Выясним, какие народные методы помогут справиться с запором! Также узнаем, какую проктологическую болезнь можно не лечить, а при каких симптомах важно обратиться за помощью.