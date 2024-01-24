"Циничной провокацией" названо надругательство над памятником в Ереване

Российское посольство в Армении выступило с жестким заявлением, в котором решительно осудило совершенное вандалом в Ереване преступление: мужчина опрокинул недавно установленные венки и растоптал ленты цвета российского флага у памятника детям блокадного Ленинграда.

Посольство РФ прокомментировало акт вандализма, совершенный жителем Еревана в отношении монумента, установленного в память о детях блокадного Ленинграда.

"Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда". Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город. Автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют"

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Дипломаты подчеркнули, что они не в состоянии оценить всю глубину безнравственности тех, кто в состоянии на публику выразить пренебрежение даже к памяти своих же предков: Ленинград защищали в том числе более 100 тыс армян, причем 4 тыс отправились на фронт добровольно.

В то же время, в посольстве выразили радость в связи с тем, что общественность в Армении резко осудила вандала: его поступок вызвал шквал критики в соцсетях.

"Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности"

– дипмиссия

Какая ответственность ждет вандала?

Ранее глава Российского центра науки и культуры в столице Армении Вадим Фефилов направил генпрокурору обращение с просьбой проверить действия преступника и привлечь его к уголовной ответственности.

Как сообщает Sputnik Армения, надзорное ведомство уже получил обращение и поступит с ним так, как того требует закон.

Уголовное дело в отношении провокатора возбудят и в России, сообщили в СКР.