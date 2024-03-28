Вестник Кавказа

Песчаная буря из Сахары накроет завтра Кубань

Песчаная буря из Сахары накроет завтра Кубань
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Синоптики прогнозируют, что буря из Африка, которая уже накрыла Европу и Крым дойдет до Краснодарского края. Неблагоприятное явление будет наблюдаться в регионе в течение двух дней.

Сильный ветер принесет в Краснодарский край песок из Сахары. Регион накроет песчаной бурей из африканской пустыни. Информацию об этом распространила пресс-служба гидрометцентра региона.

Ранее сообщалось, что воздушные потоки принесли песок из Сахары в Европу и Крым.

Кубань будет подвержена природному явлению несильно. Основная масса воздуха пройдет мимо региона.

Заметнее всего песчаная буря будет в Сочи, так как горный хребет задерживает ветер.

Отмечается, что подобное явление проявляется один раз в несколько лет.

В регионе песчаная буря задержится на два дня.

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