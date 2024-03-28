Песчаная буря из Сахары накроет завтра Кубань

Синоптики прогнозируют, что буря из Африка, которая уже накрыла Европу и Крым дойдет до Краснодарского края. Неблагоприятное явление будет наблюдаться в регионе в течение двух дней.
Сильный ветер принесет в Краснодарский край песок из Сахары. Регион накроет песчаной бурей из африканской пустыни. Информацию об этом распространила пресс-служба гидрометцентра региона.
Ранее сообщалось, что воздушные потоки принесли песок из Сахары в Европу и Крым.
Кубань будет подвержена природному явлению несильно. Основная масса воздуха пройдет мимо региона.
Заметнее всего песчаная буря будет в Сочи, так как горный хребет задерживает ветер.
Отмечается, что подобное явление проявляется один раз в несколько лет.
В регионе песчаная буря задержится на два дня.