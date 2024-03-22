Пыльная буря сменилась грозой и ветром в Алматы

Непогода накрыла сегодня Алматы, сообщают СМИ. На дорогах города возникли серьезные пробки. Прогноз погоды на завтра также неблагоприятный.

Разгул стихии парализовал движение автотранспорта в Алматы, о проблемах с погодой и ситуацией на дорогах сообщают казахстанские СМИ.

Сначала на город надвинулась пыльная буря, так что город оказался в темноте, сообщает Sputnik Казахстан. Поднялся сильный ветер, жители описали его как ураганный. Затем пошел ливень, разразилась гроза.

Кроме того, дороги практически встали: пробки достигли 10 баллов.

Завтра погода лучше не станет. По данным синоптиков, в пятницу в горах Алматы пройдет ливень, ожидается гроза. Скорость ветра может достичь 28 м/с.