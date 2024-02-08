Оползень сошел в Алматы и может повториться

Природный катаклизм произошел сегодня в Алматы: сошел оползень, а точнее оплывина. Пока пострадавших нет, однако место остается опасным, возможны повторные стихийные бедствия.

Сход оплывины зафиксирован у этнокафе в Алматы, информацию предоставила Казселезащита.

"В результате переувлажнения грунтов из-за выпавших обильных осадков, таяния снега, а также сброса талых и дождевых вод с верхнего участка частной школы, на ранее отсыпанном участке склона горы сошла оплывина"

– ведомство

Уточняется, что ранее здесь уже сходила оплывина. Это произошло в конце марта 2022 года. Новая оплывина сошла по левую руку от прежней.

© Фото: Казселезащита

В ведомстве добавили, что работы по укреплению склона специальными георешетками проводились, но значительного результата это не дало.

Сам склон характеризуется как оползнеопасный. Велика вероятность, что оплывина сойдет здесь еще раз. Причем теперь на ее пути могут оказаться четырехэтажное кафе вместе с пристройками. Поэтому владельцам кафе посоветовали закрыть его – во избежание человеческих жертв.

© Фото: Казселезащита

Чем оплывина отличается от оползня?

Оплывина – это оползень, который затрагивает только поверхностные слои почвы. Она обычно возникает после появления большого количества воды: верхний слой земли напитывается ей и под действием силы тяжести съезжает вниз.