Оползень в Алматы: повторной угрозы схода оплывины нет

Спасатели продолжают работать на месте схода оползня в Алматы – они разбирают завалы. Специалисты проверили состояние склона: они заверяют, что соседним дома ничего не угрожает

Находиться на месте трагедии в Алматы, где сегодня утром сошел оползень, а точнее оплывина, безопасно, и необходимости в эвакуации нет, заявили в ДЧС города.

Проверку состояния склона провела специально созданная комиссия.

"Комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет"

– ДЧС

Ее члены также определили общий масштаб ЧП: по их подсчетам, объем сошедшей земли превысил 3 тыс кубометров.

Оползень в Алматы: причина

Трагедия произошла сегодня утром. Известна причина: водопроводную трубу с холодной водой прорвало, грунт напитался жидкостью, и в результате сошла оплывина.

© Фото: ДЧС Алматы

Что такое оплывина и чем она отличается от оползня?

Оплывина – это поверхностный оползень. Из-за насыщения водой (дождевой, грунтовой или талой) верхний слой почвы под действием силы тяжести съезжает вниз.

При обычном оползне масса сходящей земли не ограничена по высоте.

Сель – это поток воды, которая несет с собой грязь и камни.

Жертвы оплывины в Алматы

Масса грязи сошла на жилой дом и разрушила его. Все находившиеся внутри погибли. Это целая семья: мужчина и женщина 1984 г.р. и 1980 г.р. соответственно, а также их дети – близнецы 2007 г.р.

Глава Алматы Ерболат Досаев обещал, что город поможет в организации похорон. Кроме того, аким заверил, что старший сын в погибшей семье, который учится в вузе за границей, также будет получать помощь.