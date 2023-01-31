Сочи примет Sochi Fashion Week 2024

В Сочи 1 мая будет дан старт главному модному событию года Sochi Fashion Week 2024. Гостей ждут трендовые коллекции, эффектные перформансы и яркие вечеринки.

Сочи готовится принять главное модное событие Юга России – Sochi Fashion Week 2024. С 1 по 5 мая дизайнеры, модели, блогеры и ценители моды со всей страны соберутся здесь, чтобы представить и увидеть самые свежие и креативные коллекции отечественных и зарубежных брендов.

«Трендовые коллекции, особенная атмосфера, эффектные перформансы, яркие вечеринки, столичный и южный бомонд, байеры и владельцы модных бизнесов – Sochi Fashion Week по праву заняла свое весомое место в модном календаре Fashion событий России»

– заммэра курорта Светлана Калинина написала в своем телеграм-канале.

Главные моменты Sochi Fashion Week 2024

Отметим, что Sochi Fashion Week 2024 обещает быть насыщенным и увлекательным событием, в рамках которого помимо модных показов, будут проводиться лекции экспертов индустрии, мастер-классами от признанных стилистов и возможностью познакомиться с ключевыми игроками модной индустрии.

Что касается непосредственно показов, то ожидается что на подиуме будут представлены разнообразные стили и направления - от ультрамодных трендов до классических решений.