Здравницы Железноводска отмечают полную загрузку на майские праздники

Санатории курортов Железноводска забронированы на 95% на майские выходные. Летнее бронирование уже сейчас доходит до 75%.

Власти Железноводска отмечают повышенный спрос на отдых в здравицах курорта на майские праздники. Номерной фонд санаториев города в это время будет занят на 95%.

При этом на лето забронировано порядка 75% номеров.

По данным городской администрации, в этом году увеличилась стоимость проживания в здравницах курорта. Рост цены отмечен на 7%.

"Средняя годовая стоимость путевки в санаторно-курортные учреждения города-курорта Железноводска составляет 8500 рублей (включает проживание, питание и лечение). Увеличение стоимости путевки в 2024 году по сравнению с 2023 годом составило в среднем 7%. Рост стоимости обусловлен увеличением расходов на содержание и обслуживание имущества санаторно-курортных учреждений, а также удорожанием материалов для предоставления различного рода услуг"

– администрация Железноводска

Ранее сообщалось, что туристический поток на курорт во время длинных майских выходных увеличился в полтора раза в нынешнем году.

В этот раз город посетят порядка 150 тыс гостей, в том числе с экскурсиями.

Отмечается, что здравницы Ессентуков на майские праздники примут свыше 8 тыс гостей. Здесь стоимомсть номеров увеличилась на четверть до 18 тыс рублей.